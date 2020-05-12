Корабли ЧФ отразили авиационную атаку «противника» в Средиземном море

12.05.2020, 10:16, Новости дня

Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

«По легенде учений, расчеты ПВО корабля обнаружили группу самолетов условного противника с курсом, ведущим на «Орехово-Зуево». Расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

В ходе тренировки расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчеты ПВО электронными пусками успешно их уничтожили.

Напомним, 1 апреля фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

1 мая учение кораблей Черноморского флота (ЧФ) по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений прошло в Средиземном море.