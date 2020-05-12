 

Корабли ЧФ отразили авиационную атаку «противника» в Средиземном море

12.05.2020, 10:16, Новости дня

Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

«По легенде учений, расчеты ПВО корабля обнаружили группу самолетов условного противника с курсом, ведущим на «Орехово-Зуево». Расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

В ходе тренировки расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчеты ПВО электронными пусками успешно их уничтожили.

Напомним, 1 апреля фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

1 мая учение кораблей Черноморского флота (ЧФ) по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений прошло в Средиземном море.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В РФ коронавирусом заразился 901 военный

08.04 / Стартовал прием заказов на бюджетный аналог Nissan X-Trail

24.04 / Путин потребовал как можно скорее доставить реанимобили в регионы

13.04 / В Москве запустят тестирование на антитела к коронавирусу

30.04 / Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке

27.04 / Названы органы, которые может поражать коронавирус

01.04 / Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

30.03 / Лебедев прокомментировал дело о хищениях в ЛДПР

04.04 / Hill – нефтяная война Москвы и Эр-Рияда способствует экономической неопределённости в условиях пандемии

16.04 / Путин отложил подготовку к параду Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска