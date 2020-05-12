 

Регулятор Германии до конца мая вынесет окончательное решение по «Северному потоку – 2»

12.05.2020, 10:16, Новости дня

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая решит, распространяются ли правила обновленной Газовой директивы Евросоюза на трубопровод «Северный поток – 2», сообщила представитель пресс-службы регулятора.

«Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года», – сказала она, передает ТАСС.

В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» оттребований обновленной газовой директивы Евросоюза.

Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.



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