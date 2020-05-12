 

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

12.05.2020, 10:15, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,55-73,72 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 73,62 рубля, повысившись на 22,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 79,7 рубля — это на 14,25 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 18,98 копейки до 76,36 рубля.

Нефть дорожает во вторник после решения Саудовской Аравии сократить добычу нефти в июне дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,8% и составила $29,88 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,7% до $24,55 за баррель.



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