10 городов КНР с наибольшим объемом розничных продаж потребительских товаров

12.05.2020, 10:15, Новости дня

Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса – в городах постепенно снимают ограничительные меры, экономика вновь набирает обороты. Помимо прочего, розничные продажи, которые существенно снизились за время карантина, вновь растут.

Крупнейшие города Китая являются также крупными центрами розничной торговли. Так, объем розничных продаж потребительских товаров в 10 крупнейших городах Китая в 2019 году превысил 600 миллиардов юаней.

Ниже мы расскажем о 10 крупнейших городах Китая с самым высоким объемом розничных продаж потребительских товаров в 2019 году.

10. Сучжоу

Замыкает десятку город Сучжоу, город в провинции Цзянсу. Это крупный промышленный центр, в частности, центр производства текстиля, который популярен не только в Китае, но также идет на экспорт – в США, Японию, Австралию и страны Европы.

9. Нанкин

Нанкин – еще один город в провинции Цзянсу. Это крупный промышленный и культурный центр. Кроме того, Нанкин – важный транспортный узел и центр торговли. По объему розничных продаж потребительских товаров город занимает девятое место.

8. Ханчжоу

Ханчжоу стал лидером по уровню роста потребления в последние несколько лет. Так, объем розничных продаж потребительских товаров составил 621.5 миллиардов, что на 8.8% выше, чем в 2019 году. Экономическое благополучие и процветания Ханчжоу связано с сектором электронной торговли, которая в 2019 году продемонстрировала рост на 15.1%.

7. Шэньчжэнь

Несмотря на то, что по ВВП Шэньчжэнь занимает третье место в стране, розничные продажи потребительских товаров составили всего 658.29 миллиардов юаней. По этому показателю город занимает седьмое место.

6. Ухань

Ухань – город, с которого началась эпидемия коронавируса. Именно здесь были жесткие ограничения, которые не только сказались на благополучии людей, но также и оказали негативное влияние на состояние экономики города в целом. По объему розничных продаж потребительских товаров Ухань занимает шестое место.

5. Чэнду

Замыкает пятерку лидеров город Чэнду. Чэнду — крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также — важный центр транспорта и связи.

Город является одним из важнейших в стране центров автомобилестроения и производства автозапчастей.

4. Чунцин

Чунцин — один из крупнейших коммерческих центров Китая. Ведущее место в экономике города занимает промышленность. В городе 5 заводов по выпуску комплектованных автомобилей и более 400 заводов по производству автомобильных деталей.

3. Гуанчжоу

Гуанчжоу – столица провинции Гуандун. Город замыкает тройку лидеров по объему розничных продаж потребительских товаров. В 2019 году этот показатель составил 997.56 миллиардов юаней. Гуанчжоу приблизился к двум лидерам, показатели которых превысили 1 триллион юаней.

2. Пекин

Пекин занял вторую строчку рейтинга – общий объем розничных продаж потребительских товаров в 2019 году составил 1.23 триллиона юаней, что на 4.4% выше, чем в 2018 году. В целом, объем розничных продаж вырос на 23.6% по сравнению с 2018 годом.

1. Шанхай

Шанхай стал лидером по уровню розничных продаж потребительских товаров в 2019 году. Рост составил 6,5% по сравнению с 2018 годом. Объем розничных продаж онлайн составил 189.65 миллиардов юаней, что на 15.8% выше, чем в 2018 году. На розничные продажи онлайн приходится 14.1% от общего объема розничных продаж. Общий объем розничных продаж потребительских товаров в 2019 году составил 1.35 триллиона юаней.