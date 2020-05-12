 

Чулки и гимнастерка: откровенное поздравление с Днем Победы вызвало шквал критики

12.05.2020, 10:15, Новости дня

Жительница Кемерова, поздравившая с Днем Победы своих подписчиков в социальных сетях, оказалась в центре разгорающегося скандала. Женщина сделала несколько фривольных фото и опубликовала их, но вместо лайков получила шквал критики.

Пользователи не оценили фотографии дамы в военной форме, дополненной мини-юбкой, обувью на высоком каблуке и белыми чулками, сделанные на фоне мемориального комплекса с Вечным огнем.

Люди, комментирующие пост женщины, позиционирующей себя, как персональный тренер по фитнесу, интересуются у автора публикации, не смущает ли ее собственный художественный замысел, воплощенный в этих изображениях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Подмосковье задержали продававших поддельные аппараты ИВЛ мошенников

12.04 / Билл Гейтс – схожие с коронавирусом пандемии будут проходить каждые 20 лет

06.04 / Больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей

28.04 / Трамп пообещал американцам «феноменальный» взлет экономики и «потрясающий год»

10.05 / Le Monde – удалённая работа может привести к «телемиграции» квалифицированных кадров

24.04 / Посол США в Польше – в Варшаве я чувствую себя в большей безопасности, чем в Нью-Йорке

06.04 / 10 самых загруженных аэропортов Китая

22.04 / Власти США решили пересмотреть все аспекты взаимодействия с ВОЗ

12.04 / В ДР Конго вернулась Эбола. Последнего пациента с вирусом выписали из больницы месяц назад

07.05 / ФСБ пресекла контрабанду алкоголя из Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска