Чулки и гимнастерка: откровенное поздравление с Днем Победы вызвало шквал критики
12.05.2020, 10:15, Новости дня
Жительница Кемерова, поздравившая с Днем Победы своих подписчиков в социальных сетях, оказалась в центре разгорающегося скандала. Женщина сделала несколько фривольных фото и опубликовала их, но вместо лайков получила шквал критики.
Пользователи не оценили фотографии дамы в военной форме, дополненной мини-юбкой, обувью на высоком каблуке и белыми чулками, сделанные на фоне мемориального комплекса с Вечным огнем.
Люди, комментирующие пост женщины, позиционирующей себя, как персональный тренер по фитнесу, интересуются у автора публикации, не смущает ли ее собственный художественный замысел, воплощенный в этих изображениях.
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