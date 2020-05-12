Чулки и гимнастерка: откровенное поздравление с Днем Победы вызвало шквал критики

12.05.2020, 10:15, Новости дня

Жительница Кемерова, поздравившая с Днем Победы своих подписчиков в социальных сетях, оказалась в центре разгорающегося скандала. Женщина сделала несколько фривольных фото и опубликовала их, но вместо лайков получила шквал критики.

Пользователи не оценили фотографии дамы в военной форме, дополненной мини-юбкой, обувью на высоком каблуке и белыми чулками, сделанные на фоне мемориального комплекса с Вечным огнем.

Люди, комментирующие пост женщины, позиционирующей себя, как персональный тренер по фитнесу, интересуются у автора публикации, не смущает ли ее собственный художественный замысел, воплощенный в этих изображениях.