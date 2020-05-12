ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

12.05.2020, 10:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Кабардино-Балкарии развернуто 160 коек, в том числе 29 реанимационных, в Калужской области отделение областной больницы на 50 коек начнет принимать пациентов с коронавирусом, в Краснодарском крае вводится 500 дополнительных коек, в регион поступили 10 аппаратов ИВЛ, В Москве во временных корпусах развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 130 коек реанимации, в Приморском крае развернуто 1 тыс. 100 коек, в Республике Тыва оборудован инфекционный госпиталь на 229 мест.

В Санкт-Петербурге всего развернуто 5925 коек, в Ямало-Ненецком автономном округе увеличено число коек для больных коронавирусом до 800. В Москве увеличено количество тестирования на коронавирус в три раза за 20 дней, в Севастополе частная лаборатория получила разрешение на проведение тестов на Covid-19.

В Мурманской области в больницы доставили 15 тыс. защитных костюмов для врачей и медицинского персонала от компании «НОВАТЭК», в Тульской области обеспечен достаточный запас средств индивидуальной защиты для медиков: более 2 млн масок, более 60 тыс. респираторов, более 450 тыс. перчаток, более 52 тыс. защитных костюмов.

В Москве организована досрочная закупка 300 машин скорой медицинской помощи, также введено тестирование на коронавирус по анализу крови из вены. Вместе с тем в столице оптимизирована информационная база скорой медицинской помощи. В Забайкальском крае организован резерв медицинских работников.

Что касается продления ограничительных мер, в Смоленской области они продлены до 12 мая включительно, в Пензенской области, Севастополе, Кемеровской области до 17 мая, в Свердловской области, Ставропольском крае до 18 мая, в Краснодарском крае до 23 мая, в Омской области до 24 мая, в Забайкальском крае и Пермском крае до 25 мая.

В Республике Карелия продлевается приостановка работы общественного транспорта и объектов туристского показа, остаются закрытыми торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС.

В Тюменская область ограничения продлены до 31 мая (ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей – до 18 мая), в Ненецком автономном округе, Архангельской области, Волгоградской области, Калужской области, Камчатском крае действует режим самоизоляции и масочный режим до 31 мая.

В Республике Бурятия, Саратовской области, Тульской области, Республике Саха (Якутия), Челябинской области, Санкт-Петербурге, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия, Красноярском крае, Иркутской области также возможно введение масочного режима до 31 мая.

В Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Новосибирской области, Еврейской автономной области до 31 мая, в Костромской области до 1 июня.

В Мурманской области отменен режим обязательной самоизоляции для всех, кроме людей из особой группы риска – старше 65 лет. В Якутии закрыты отдельные муниципальные образования.

В Приморском крае штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции предусматривают от 1 до 30 тыс. рублей. В Смоленской области закрыт на карантин Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где обнаружен коронавирус у 120 человек, В Ивановской области терапевтическое отделение Кинешемской ЦРБ.

В Республике Саха (Якутия) в Алданском районе карантин отменен, в Ямало-Ненецком автономном округе с 12 мая снимается карантин в поселках Ханымей и Пангоды.

В Ставропольском крае с 12 мая обязательный режим ношения гражданами защитных масок в Пятигорске, с 18 мая – во всем регионе, в Архангельской области введен масочный режим, рекомендовано носить перчатки, в Кемеровской области, Республике Татарстан обязательное ношение масок вне пределов своего дома, перчатки обязательны в магазинах и общественном транспорте, в Санкт-Петербурге введение штрафов за несоблюдение масочного и перчаточного режима в размере 4 тыс. рублей.

В Тамбовской области до 17 мая вводится масочный режим, в магазинах и общественном транспорте нужно носить перчатки, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области до 25 мая продлен масочный режим и введен масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, в Тульской области вводится обязательный «масочный» режим, в Чувашской Республике с 12 мая, в Мурманской области с 12 мая, в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия.

В Москве обновили расписание общественного транспорта – 48 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции, планируется открыть с 12 мая, в Рязанской области возобновление движения транспорта в обычном режиме.

В Москве отменено оформления цифровых пропусков по СМС; цифровой пропуск можно проверить в приложении «Московский транспорт». В Рязанской области отмена КПП на въезде в регион.

В Чувашской Республике предусмотрены региональные выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом; всего выделено 28 млн рублей.