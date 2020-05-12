 

При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских

12.05.2020, 10:08, Новости дня

Двое гражданских погибли при взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. По факту случившегося проводится проверка, погибшие могли проникнуть на военный объект незаконно, сообщили в командовании Юргинского гарнизона.

«Командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти двух гражданских лиц на полигоне в Кемеровской области. По предварительным данным, гражданские лица незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. При попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас произошел его подрыв. Уточняются все обстоятельства произошедшего», – сообщил источник ТАСС.



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