 

Камеры смогут фиксировать нарушителей масочного режима в Москве

12.05.2020, 10:08, Новости дня

Отсутствие масок и перчаток у граждан может быть зафиксировано с помощью камер на предприятиях, в магазинах или в общественном транспорте, но оформить протокол за нарушение можно только очно, сообщил руководитель Главконтроля Евгений Данчиков.

При этом данные с камер видеонаблюдения будут использованы для фиксации нарушений в отношении юридических лиц, сказал он.

«С помощью камер в транспорте может быть зафиксировано, что водитель без масок и перчаток, тогда транспортная компания может быть оштрафована. В отношении пассажиров, то есть физических лиц, а не юридического лица, протоколы о нарушении режима самоизоляции можно составить только очно», – сказал Данчиков, передает ТАСС.

Также, по его словам, с помощью камер в метро можно посмотреть, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим, и оперативно направить на места для проверки сотрудников полиции или контролеров. Кроме того, с помощью камер возможно выявление правонарушений на действующих предприятиях.

Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта без масок и перчаток в первый день действия масочного режима будут получать только предупреждения, после этого меры будут ужесточаться.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.



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