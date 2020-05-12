Financial Times: смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной

12.05.2020, 10:02, Новости дня

Настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных, пишет Financial Times.

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с COVID-19. Ссылаясь на собственный анализ, издание отмечает, что уровень смертности в этот месяц был на 72% выше, чем в среднем за последние пять лет, – всего 2 073 человека: 1841 человек в Москве и 232 – в Санкт-Петербурге.

Таким образом, 1 444 летальных исхода “сверх нормального уровня смертности” остаются неучтенными.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 мая, общее число умерших от COVID-19 россиян составляет 2 009 человек. Если к нему прибавить неучтенные случаи, то окажется, что жертв COVID-19 в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

Издание при этом считает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь большие масштабы. Оценка в 72% основывается только на данных по Москве и Санкт-Петербургу – информация за апрель о смертности в этих городах уже опубликована, данные по России в целом ожидаются лишь в июне.

Ранее московские ЗАГСы опубликовали данные о смертности за апрель 2020 года. Впервые за 10 лет этот показатель перешагнул отметку в 11 тысяч – в столице в апреле было выдано 11 846 свидетельств о смерти. Это на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 года. В России быстрее, чем в какой-либо европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования, при этом показатели смертности остаются намного ниже, чем в других странах, указывают наблюдатели.

В то же время официальные власти заявляют о рекордно низких показателях смертности в России. Накануне, 12 мая, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом по вопросам борьбы с пандемией сообщила, что в России летальность от заражения коронавирусом более чем в семь раз ниже, чем во всем мире. “Я хотела бы отметить, что снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов прироста (в 2,6 раза) позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом”, – сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что к концу апреля доля смертей от коронавируса в мире составила 6,8%. По ее мнению, это свидетельствует об утяжелении клинических форм коронавирусной инфекции, а также, возможно, о недостаточно активном выявлении больных, пишет “Коммерсант”.

По данным на 11 мая, в России насчитывается 221 344 заболевших, общее число умерших от COVID-19 достигло 2009 (94 человека за последние сутки).