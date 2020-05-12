Приложение ко Дню Победы заблокировали в Google Play

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12.05.2020, 9:53, Новости дня

Приложение «День Победы AR», выпущенное компанией Tabolabs по заказу онлайн-издания «Постньюс», было заблокировано в Google Play 9 мая. В качестве причины блокировки названо упоминание распространения коронавируса как причины переноса Парада Победы.

В описании к приложению разработчики отметили, что, несмотря на коронавирус и самоизоляцию, пользователи могут провести традиционный парад не выходя из дома – с помощью технологий дополненной реальности, пишет «Постньюс».

Однако в связи с новыми правилами модерации Google Play упоминание COVID-19 в описании возможно только, если приложение создано при участии официальных государственных учреждений или организаций здравоохранения. На этом основании приложение было заблокировано.

Усложненную процедуру одобрения ранее вводили и в Apple, но в App Store приложение успешно прошло модерацию благодаря гибкому подходу компании, ведь фактически оно никак не связано с коронавирусом и не спекулирует на эту тему. В разделе «Образование» App Store приложение поднялось на второе место через день после выпуска, а также заняло 71 место в российском топе App Store, опередив Tinder.

Приложение «День Победы» вышло также на площадке «ВКонтакте», входящей в состав Mail.ru Group.

Приложение «День Победы AR» использует технологию дополненной реальности и предлагает более 20 воссозданных 3D моделей реально существующей техники. У каждого образца есть описание и тактико-технические характеристики.



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