 

Ученые: Нехватка и переизбыток сна способны увеличить частоту приступов астмы

12.05.2020, 9:53, Разное

Ученые из ACAAI установили связь между недостаточным количеством сна и частотой приступов астмы. В некоторых случаях избыток отдыха также способен ухудшить состояние больного человека.
Ученые провели опрос, участниками которого стали 1389 добровольцев возрастом старше 20 лет. У всех была диагностирована астма. У 25,9% респондентов длительность сна составляла менее пяти часов, у 65,9% — 6-8 часов, у 8,2% — 9 часов. По результатам опроса исследователи выяснили, что участники из первой и третьей групп чаще испытывали кашель и приступы, после которых были госпитализированы. У людей с очень короткой длительностью сна наблюдалось ухудшение состояния психического и физического здоровья и качества жизни.

Аллерголог Гайлен Д. Маршалл рассказал о том, что нарушения сна могут стать сигналом для проведения диагностики на наличие астмы. Медик добавил, что ненормированный режим активности и сна может повлечь за собой развитие проблем со здоровьем, а проделанная робота позволит установить возможность коррекции состояния больных с помощью нормализации сна.



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