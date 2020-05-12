Боксер Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

12.05.2020, 9:53, Новости дня

Олимпийский чемпион по боксу Евгения Тищенко заявил, что пройденный им тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что тест 28-летнего Тищенко дал положительный результат на коронавирус.

«Не знаю, кто это пишет про положительный результат. Я сдавал тест еще 30-го числа, и пришел ответ, что тест отрицательный. Так что все это неправда», – передает ТАСС слова Тищенко.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 91 кг, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013. В профессиональной карьере он одержал семь побед (пять нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге выступает с августа 2018 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.