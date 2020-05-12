Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом: “Нахожусь немного в замешательстве, что при таком раскладе делать”

12.05.2020, 9:50, Разное

Вчера Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19 – за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 11656 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в стране перевалило за 221 тысячу. Среди тех, кто попал в статистику, оказался певец Влад Соколовский. Об этом он сообщил у себя в Instagram, в том числе рассказав о симптомах заболевания:

Привет, друзья! У меня коронавирус. Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно.Пообещали прислать результат в срок до 7 дней. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса…План действий такой! Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила. Так ли на самом деле, знает один только Бог, но есть факт – я заболел.

Самое важное для меня, что я ни с кем не виделся до встречи с Мией и приехал к ней на той неделе прямиком с дачи. Я сделал так специально, зная что после у меня будет встреча, которая видимо и подвергла меня этому риску. Мои данные поступили в Роспотребнадзор, и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач и я буду изолирован на 2 недели.

Единственное непонятка для меня – это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать есть она у меня, или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями… Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить.

Есть такая штука, как Пульсоксиметр, который измеряет процент кислорода в крови, если показатель меньше 95%, то с легкими что-то не то, а если от 95 и выше, то типо все нормально, НО у меня есть подруга, которую измеряли несколько раз и показывало 98%, а у нее при этом оказалась двусторонняя пневмония с коронавирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20)6 Май 2020 в 7:36 PDT

Нахожусь немного в замешательстве, что при таком раскладе делать. Буду узнавать у службы, которая должна со мной связаться! Наверное, так будет правильно.

Друзья, на моем опыте можете быть уверенны, что это не миф. Проблема действительно существует и надо отнестись максимально внимательно к е решению, а лучше предотвращению! Самоизоляция – это важно. Да, каждый по-своему проходит это заболевание в силу своего иммунитета, но важно не разносить это дальше! Самоизолироваться! Сам коронавирус, насколько я понимаю, не так страшен, как его влияние на остальные слабости организма, и если, например, у человека слабые легкие, то это уже настоящая опасность! Всем здоровья! Буду держать вас в курсе происходящего. Мой позитив всегда останется со мной, поэтому поднимать вам настроение в онлайн мне никто не запретит, так что держим связь.

Напомним, за последние два месяца несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Мадонна, Борис Джонсон, принц Чарльз, Пинк, Харви Вайнштейн и другие. А из российских знаменитостей коронавирус перенесли: Стас Михайлов, Галина Боб, Борис Акунин, Лев Лещенко, Мария Ивакова.