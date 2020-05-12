 

Пассажиров без масок и перчаток в Москве не будут штрафовать 12 мая

12.05.2020, 9:48, Новости дня

Пассажиры общественного транспорта без масок и перчаток в первый день действия масочного режима будут получать только предупреждения, после этого меры будут ужесточаться, сообщил и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«При появлении только в масках или только в перчатках (это) будет считаться нарушением. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем, прежде всего, выносить предупреждения. Но в дальнейшем будем вынуждены применять более строгие меры», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

По его словам, на станциях и в поездах московского метро совместно с сотрудниками полиции будут проводиться рейды по выявлению нарушителей. «Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения», – добавил Султанов.

Он напомнил, что использование средств индивидуальной защиты сокращает вероятность распространения коронавируса. «Требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты – это важный шаг для возвращения к обычной жизни», – отметил он.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.



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