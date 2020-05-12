Решетова шокировала болезненной худобой

12.05.2020, 9:44, Разное

В “Сторис” своего инстаграм-аккаунта возлюбленная рэпера Тимати опубликовала красноречивое фото. Сегодня она может похвастаться соблазнительными женственными формами, но не так давно ее болезненный вид шокировал поклонников.

На снимке у Анастасии Решетовой буквально торчат кости. Ранее она призналась, что ради фигуры мечты шла на отчаянные меры: садилась на жесткую диету и изнуряла себя тренировками. По словам модели, она была подвержена таким психическим расстройствам, как анорексия и булимия.

К счастью, девушка вовремя смогла взять себя в руки и уже через год набрала массу. Звезда больше не думает о радикальном похудении. Она довольна весом и фигурой.

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати осенью прошлого года стали родителями. Мальчика назвали Ратмиром. Модель часто делится в своем микроблоге умилительными снимками малыша. Поклонники сходятся во мнении, что тот все больше похож на отца.