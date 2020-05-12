 

MINI подняла ценник в России

12.05.2020, 9:42, Новости дня

Известная автомобильная компания MINI увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

В зависимости от модификации и модели теперь удорожание достигает от 40 до 100 тысяч рублей, что соответствует 1,6-4,8%. Однако единственным исключением оказалась модель кабриолета Cabrio, доступная по прежнему прайсу. В свою очередь, универсал Clubman Cooper продается на 40 тысяч рублей дороже, что составляет 2,07 млн рублей в базовой комплектации.

Популярный экземпляр Countryman получил аналогичной удорожание, тогда как в 5-дверном исполнении цена увеличилась на 50 тысяч рублей.  Самым дорогим теперь оказался экземпляр Jonh Cooper Works, который обладает самым высоким ценником с удорожанием на 100 тысяч рублей.



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