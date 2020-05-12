 

Новый кроссовер GAC GS4 Coupe поступил на китайский рынок

12.05.2020, 9:42, Новости дня

Китайский бренд GAC вывел в продажу на местном рынке новый кроссовер GS4 Coupe.

Известно, что первые покупатели смогут получить свои автомобили уже к 20 мая. Известно, что модель получила характеристики и размеры, свойственные ближайшему конкуренту Renault Arkana, доступному на российском рынке. Под капотом купеобразного кроссовера расположен 1,5-литровый мотор на 169 л.с. , а также 6-ступенчатая коробка передач.

Кроме того, автомобиль имеет цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийного центра. Также следует выделить светодиодную оптику, улучшенные материалы салона и кожаные кресла. Кроссовер GS4 Coupe получил панорамную крышу и кнопочный запуск двигателя.



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