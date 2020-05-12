«В браке мог общаться с кем угодно»: Дмитрий Иванов рассказал о жизни с Лолитой Милявской

12.05.2020, 9:30, Разное

Бывший супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые после расторжения брака с исполнительницей поделился подробностями семейной жизни с ней и сообщил, что мог общаться с кем угодно. Он также пояснил о новой возлюбленной и почему предложил ей переехать к нему.

Экс-муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов принял участие в съёмке программы «Пусть говорят». Он рассказал, что в проблемных отношениях виноваты они оба. Тренер по сквошу сообщает, во время брака с певицей он часто и много общался с женщинами, однако при этом оставался верным ей.

«В отношениях с Лолитой я переписывался с кем хотел. Однако обнародованная Сергеем Жориным переписка является фейком. Мы с адвокатом уже запросили у представителя Лолиты объяснения по этому поводу», — объяснил спортсмен.

Иванову не нравится что-либо рассказывать о своей избраннице. Но позже стало известно, девушка по имени Ольга, присутствовала в жизни бывшего мужа Лолиты Милявской еще до их знакомства. «Мы познакомились на одной из встреч с друзьями. Просто проводили время в компании», — рассказал спортсмен. Согласно информации от журналистки Марианы Саид Шах, Дмитрий Иванов помог возлюбленной переехать из Могилева в Москву. Она является владельцем столичного салона красоты. Пара проживает вместе. Тренер по сквошу добавил, он предложил девушке переехать к нему после того, как узнал, что у Лолиты появился новый возлюбленный.