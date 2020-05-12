Взрыв прогремел у входа в больницу в Кабуле

12.05.2020, 9:30, Новости дня

Взрыв прогремел у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после чего в медучреждение ворвались боевики, сообщают СМИ.

Взрыв произвел террорист-смертник, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1TV. Отмечается, что только часть медперсонала успела покинуть здание после взрыва.

Источник в сфере безопасности сообщил, что в здании госпиталя происходит стрельба, боевики используют ручные гранаты.

В марте неизвестные совершили атаку на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, в результате чего погибли 23 человека, 33 пострадали.