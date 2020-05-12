Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 окажутся без Ultra-версии

12.05.2020, 9:30, Разное

Аналитик Росс Янг утверждает, что компания Samsung ограничится выпуском двух флагманских смартфонов: Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus, а Ultra-версию она производить не собирается.

При этом модификация смартфона Samsung Note 20 Plus окажется более технологичной в сравнении с младшей версией. Так, устройство будет иметь большой OLED-дисплей, чьи размеры варьируются от 6,8 до 6,87 дюймов. Для изготовления такого экрана компания воспользовалась низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LTPO). Аналогичный дисплей имеется у смарт-часов Apple Watch Series 5.

По словам Росса Янга, разрешение энергоэффективного экрана смартфона Samsung Note 20 Plus составило 1444 × 3096 точек, с плотностью пикселей на 1 дюйм — 497 ppi и частотой обновления 120 Гц. Официально представить устройства компания планирует во второй половине текущего года.