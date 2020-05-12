Роскосмос заявил о необходимости двигателей на новых физических принципах

12.05.2020, 9:16, Новости дня

Разработка двигателей на новых физических принципах потребуется для скоростных перемещений человека в космосе, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его мнению, текущий уровень развития техники однозначно не позволяет землянам совершать межзвездные путешествия – максимальные доступные человеку скорости составляют сегодня тысячные доли процента от скорости света. По его словам, «вопрос кардинального увеличения скорости передвижения в космическом пространстве может быть решен за счет разработки двигателей на новых физических принципах».

Блошенко добавил, что вполне вероятно, что вопрос межзвездных перемещений будет решен «еще при нашей жизни», передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время все попытки создания двигателей на новых физических принципах, включая, например, нашумевший EmDrive, не показали результатов, выходящих за пределы погрешности эксперимента.

Напомним, в апреле Ддвигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6».