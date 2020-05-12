«Бедность – это так стыдно»: Певица Елка поделилась воспоминаниями о своей юности

12.05.2020, 9:09, Разное

37-летняя Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, поделилась воспоминаниями о своей юности. Семья певицы жила бедно и это угнетало будущую артистку.

Елка родилась в украинском городе Ужгород, где провела детские и юношеские годы. Ее детство было счастливым, однако семья испытывала финансовые трудности. В связи с этим будущая певица рано начала подрабатывать, клея ценники и убирая помещение местной аптеки. Одним из хобби девушки было творчество. «Бедность — это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все», – признается Елка. В 2003 году она получила приглашение на поездку в Москву для записи песен, которое сначала восприняла как издевку, однако все же решила поехать. После съемок клипа на песню «Город обмана» певице предложили длительное сотрудничество и она осталась жить в столице.

Артистка уверена, что стала успешной благодаря работе над собой и любви семьи. Ее родители, несмотря на развод, сумели вместе воспитывать дочь. Елка призналась, что очень ранима и тяжело переносит жизненные трудности, но с возрастом она стала видеть в проблемах и хорошее, реализовываясь за счет своего позитива. Для проработки травм певице приходится серьезно потрудиться, поскольку она «любит пострадать». В интервью YouTube-каналу «вМесте», артистка призналась, что старается быстро проживать негативные чувства, считая их вдохновением и точками роста.