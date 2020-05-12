 

Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США

12.05.2020, 9:08, Новости дня

Пекин с 19 мая прекращает взимать дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Вашингтона, говорится в сообщении министерства финансов Китая.

«С 19 мая 2020 года по 18 мая 2021 года больше не взимать дополнительные пошлины в отношении товаров из опубликованного списка, введенные в ответ на меры США по статье 301», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В список вошли 79 товаров, в том числе металлическая руда редкоземельных металлов, руда серебра, обогащенная руда и золотоносный рудный песок.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай нарастить увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения.

Между тем в конце апреля президент США Дональд Трамп не исключил расторжения торговой сделки с Китаем, если Пекин в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры из-за коронавируса не будет исполнять договоренности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Карим Бензема может завершить карьеру в “Лионе”

20.04 / WP – борясь с последствиями пандемии, США загоняют себя в «долговую западню»

20.04 / Стоимость нефти WTI упала до 1 цента за баррель

26.03 / Путин не исключил господдержки бизнеса по доставке еды

03.05 / Илларионов: Инкубационный период в каких-то случаях может оказаться гораздо более длительным – до 50 дней

09.04 / Экс-замглавы МВД допросили по делу его подчиненных Краковского и Бирюкова

11.05 / Россия отреагировала на назначение посла США в Белоруссии

19.04 / Бывшего юриста Трампа Коэна освободили из тюрьмы из-за эпидемии коронавируса

28.03 / Российские и украинские звезды снялись в клипе Гудкова «Самоизоляция»

04.04 / США приостановили отправку почты в 22 страны из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска