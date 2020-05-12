 

В Крыму отреагировали на условия Украины для «возвращения» полуострова

12.05.2020, 9:08, Новости дня

Заявления экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «возвращении» Крыма являются очередным бредом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину – Россию», – сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он отметил, что возвращение Крыма в состав РФ было неизбежно, поскольку это был осознанный выбор крымчан. 

«Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики. Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно», – добавил Гемпель.

Ранее Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.

Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.



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