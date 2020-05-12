 

В Санкт-Петербурге горела больница, где лечат COVID-19, погибли пять человек

12.05.2020, 9:06, Новости дня

В российском Санкт-Петербурге сегодня утром горела больница, в которой лечат больных коронавирусной болезнью COVID-19, на данный момент известно о пяти погибших. Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на свой источник. 

Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, 1. Очаг возгорания располагался в реанимации “красной зоны”. Вероятно, воспламенился аппарат искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник агентства.

Все пять погибших были больны COVID-19.

По данным агентства, сейчас пожар локализован.

В городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям РФ информацию о погибших агентству подтвердили. Спасатели вывели из больницы 150 человек.

В пресс-службе ведомства рассказали, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 м². Информация о пожаре поступила сегодня в 6.23, локализовали возгорание в 6.55.

По предварительным данным, причиной пожара в больнице могла стать перегрузка аппарата ИВЛ, пишет “Интерфакс” со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, эти аппараты в отделении работают “на пределе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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