В Беларуси после парада Победы задержаны около 100 оппозиционных журналистов и блогеров

12.05.2020, 9:06, Новости дня

В Беларуси накануне и после проведения парада Победы в Минске правоохранители задержал более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, которые критикуют действующую власть и президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает “ВВС Україна”, ссылаясь на корреспондента телерадиокомпании в Минске.

Задержанные критиковали действия властей, которые решили провести масштабный военный парад на 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса. Они участвовали в онлайн-стримах, в которых рассказывали о ситуации в регионах страны.

Так, блогера Сергея Петрухина отправили в камеру на 15 суток, не дождавшись вызванной в суд бригады скорой помощи – у мужчины высокая температура и подозрение на коронавирус, однако тест ему не сделали. На суде Петрухин рассказал, что в изоляторе временного содержания вместе с ним были и другие люди с повышенной температурой.

Блогера задержали в 350 км от Бреста, куда он ехал на встречу с коллегой Сергеем Тихановским – организатором стримов с критическими высказываниями о политике Лукашенко и жизни в стране, сообщает “ВВС Україна”.

Тихановского 6 мая задержали под Могилевом – команду блогера попытались взять под стражу во время встречи с подписчиками его канала, но тогда сотрудникам милиции физически помешали зрители Тихановского. Требуя его освобождения, в разных регионах Беларуси люди выходили на акции. В результате были задержаны его коллеги-блогеры, зрители YouTube-канала и журналисты, освещавшие стихийные протесты.

В Бобруйске задержали сторонников Тихановского, которые пытались организовать “антипарад” 9 мая.

Суды над активистами, правозащитниками, журналистами 11 мая проходили в 12 городах Беларуси.

По данным правозащитников центра “Вясна”, задержанных, в основном, судили по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Большинство из них получили срок в 10–15 суток или штраф в 810 белорусских рублей (около 9 тыс. грн).

“Протестная активность подписчиков и сторонников региональных блогеров-критиков оказалась неожиданной как для власти, так и для оппозиционных белорусских партий и структур”, – сообщает “ВВС Україна”.

9 мая в столице Беларуси Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Министерство обороны Беларуси объявило об участии в параде 4 тыс. военнослужащих, 185 единиц гусеничной и колесной техники. Трибуны для зрителей были рассчитаны на 11 тыс. человек, они были почти полностью заняты. Мало кто был в масках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима”.