 

Число новых заражений коронавирусом в Украине уменьшается: за сутки зафиксировали 375 случаев

12.05.2020, 9:06, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 375 человек, 17 человек умерли, сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Накануне вирус был подтвержден у 416 человек, до этого – у 522 и 515.

Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной инфекции COVID-19, 425 человека умерли, а 3373 выздоровели (+85 за сутки‬).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждались 5010 человек, в том числе 197 детей. Сейчас к  аппарату искусственной вентиляции легких подключены 211 пациентов, включая одного ребенка. 11 013 украинцев, у которых был подтвержден коронавирус, лечились или продолжают лечиться дома. 

Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины: 

Винницкая область – 580;
Волынская область – 496;
Днепропетровская область – 748;
Донецкая область – 100;
Житомирская область – 525;
Закарпатская область – 748;
Запорожская область – 331;
Ивано–Франковская область – 1133;
Киев – 1930;
Киевская область – 1023;
Кировоградская область – 425;
Луганская область – 42;
Львовская область – 825;
Николаевская область – 225;
Одесская область – 653;
Полтавская область – 248;
Ровенская область – 1028;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 1021;
Харьковская область – 623;
Херсонская область – 162;
Хмельницкая область – 182;
Черкасская область – 343;
Черновицкая область – 2396;
Черниговская область – 79.

С начала вспышки эпидемии методом полимеразной цепной реакции в Украине провели 187 307 исследований на коронавирус. 

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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