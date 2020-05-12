Число новых заражений коронавирусом в Украине уменьшается: за сутки зафиксировали 375 случаев

12.05.2020, 9:06, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 375 человек, 17 человек умерли, сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Накануне вирус был подтвержден у 416 человек, до этого – у 522 и 515.

Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной инфекции COVID-19, 425 человека умерли, а 3373 выздоровели (+85 за сутки‬).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждались 5010 человек, в том числе 197 детей. Сейчас к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 211 пациентов, включая одного ребенка. 11 013 украинцев, у которых был подтвержден коронавирус, лечились или продолжают лечиться дома.

Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 580;

Волынская область – 496;

Днепропетровская область – 748;

Донецкая область – 100;

Житомирская область – 525;

Закарпатская область – 748;

Запорожская область – 331;

Ивано–Франковская область – 1133;

Киев – 1930;

Киевская область – 1023;

Кировоградская область – 425;

Луганская область – 42;

Львовская область – 825;

Николаевская область – 225;

Одесская область – 653;

Полтавская область – 248;

Ровенская область – 1028;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 1021;

Харьковская область – 623;

Херсонская область – 162;

Хмельницкая область – 182;

Черкасская область – 343;

Черновицкая область – 2396;

Черниговская область – 79.

С начала вспышки эпидемии методом полимеразной цепной реакции в Украине провели 187 307 исследований на коронавирус.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.