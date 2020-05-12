Формула-1. Феттель собирается уйти из Ferrari по окончании текущего сезона

12.05.2020, 8:59, Новости дня

Немецкий пилот команды "Формулы-1" Ferrari Себастьян Феттель намерен покинуть "конюшню" по завершении текущего сезона. Стороны не смогли договориться о новом контракте.

Известно, что официально о том, что для немца сезон 2020 станет последним в красном комбинезоне "Скудерии" намерены объявить уже в течение этой недели, сообщает Motorsport Total. Где именно Феттель собирается продолжать свою гоночную карьеру пока остается неизвестным. Пресса уже сватает его в Renault, из которого собирается уйти Даниэль Риккардо, и McLaren.

Напомним, что накануне руководство Ferrari предложило Себастьяну новый контракт на один год с трехкратным понижением ежегодной зарплаты. Феттель возмутился предложенным условиям и отказался ставить подпись под новым договором.

Позже боссы "жеребцов из Маринелло" пошли на новый шаг, предложив контракт на два года минимум при тех же финансовых условиях. Но гонщик все также не оценил стараний своих начальников и, как видно, намерен покинуть "конюшню".

За Ferrari Феттель выступает с 2015 года.