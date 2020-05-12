 

Сборщики дикоросов заблудились в лесу в Томской области

12.05.2020, 8:59, Новости дня

Полицеские и спасатели эвакуировали из леса заблудившихся сборщиков дикоросов. Как сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, информация о том, что в лесу Бакчарского района заблудились 45-летняя женщина и 29-летний мужчина поступила 11 мая.

"Люди обратились в экстренную службу и сообщили, что не могут выбраться из лесного массива самостоятельно. На их поиски отправились спасатели, полицеские и представитель районной администрации", – говорится в сообщении.

Спасатели быстро очертили квадрат поиска заблудившихся. Около 17 часов вечера их нашли пожарные и доставили в населенный пункт, куда они приехали к родственникам в гости. В общей сложности в операции были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

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ГТРК "Томск"



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