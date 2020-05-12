 

Врач Комаровский рассказал о пользе витаминов для профилактики коронавируса

12.05.2020, 8:53, Разное

Доктор Евгений Комаровский заявил, что витамины не помогают в профилактике инфекционных болезней или коронавируса. Их следует принимать, если специалист диагностировал авитаминоз, об этом медик рассказал на своей странице в Instagram-аккаунте.
Врачи советуют принимать витамины, если их не хватает или они не усваиваются естественным образом, из-за чего организм начинает испытывать их дефицит, пояснил Евгений Комаровский. Но комплексные витамины не способны противостоять инфекционным болезням или способствовать профилактике. Однако в условиях самоизоляции они могут помочь компенсировать недостаток здоровой пищи.

Стоит отметить, что британские исследователи утверждали о пользе приема витамина D в период пандемии коронавируса. Однако не потому, что они помогают противостоять инфекции или лечить болезнь, а из-за недостатка солнечных лучей, поскольку человек вынужден больше времени проводить внутри помещений.
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