 

Группировку спутников для исследования космической погоды решили создать в России

12.05.2020, 8:53, Новости дня

Роскосмос, Росгидромет и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве с целью создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat, сообщили в госкорпорации.

«Решение о подписании соглашения было принято по результатам успешного завершения этапа летных испытаний малых космических аппаратов формата 3U CubeSat «Сократ» и «ВДНХ-80», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Спутники были успешно запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный 5 июля 2019 года в рамках программы «УниверСат» госкорпорации «Роскосмос».

Аппараты оснащены миниатюрными приборами для мониторинга радиации и ультрафиолетовых транзиентов. Отмечается, что полученные данные «экспериментально подтвердили принципиальную возможность использования спутников формата CubeSat в интересах метеорологических служб».

«Малые космические аппараты типа CubeSat, оснащенные детекторным оборудованием для мониторинга космической погоды, станут хорошим дополнением к уже существующей федеральной низкоорбитальной метеорологической группировке спутников серии «Метеор-М» и расширят объем целевой информации, получаемой Роскосмосом в интересах Росгидромета», – приводятся в сообщении слова замгендиректора Роскосмоса Михаила Хайлова.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, создание системы из малых спутников позволит его службе обеспечить дополнительными данными заинтересованных потребителей и продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью выявления опасных гелиогеофизических явлений и предупреждения возможных последствий их воздействия.

Напомним, в феврале 2017 года РКК «Энергия» предложила российским вузам новую схему для запуска микроспутников Cubesat – с помощью грузовых космических кораблей «Прогресс МС», на внешней поверхности которых предполагается устанавливать специальные пусковые контейнеры.



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