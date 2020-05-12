Умер советский мультипликатор-кукольник Борис Савин

12.05.2020, 8:48, Новости дня

Мультипликатор-кукольник Борис Савин, ожививший большинство объемных персонажей творческого объединения «Экран», скончался после тяжелой болезни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Он успел и на «Союзмультфильме» поработать с (Юрием) Норштейном, (Владимиром) Дегтярёвым, (Романом) Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на «Икар» вручить приз в номинации «Аниматор». Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег, обнять и поздравить Аллу Соловьеву. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память…», – передает РИА «Новости» слова Капкова.

Советский мультипликатор создал персонажей из таких мультфильмов как «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертёнок №13», «Как старик корову продавал», «Мальчик шел, сова летела», «Кто ж такие птички», «Падал прошлогодний снег».