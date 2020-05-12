После пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге возбуждено дело

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12.05.2020, 8:48, Новости дня

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек, сообщили в региональном СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»… Количество погибших и пострадавших уточняется», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Добавляется, что на место происшествия выехало руководство СК по Санкт-Петербургу.

Ранее в экстренных службах города сообщали, что пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала.

На данный момент пожар в отделении реанимации больницы в Петербурге ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника экстренных служб.



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