При пожаре в больнице в Петербурге погибли пятеро пациентов с COVID-19

12.05.2020, 8:45, Новости дня

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Проводится эвакуация пациентов и персонала. В медучреждении находились больные с COVID-19.​

“При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ”, – сказал источник агентства. По его данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность.

Как сообщил источник “Интерфакса”, все погибшие имели диагноз COVID-19.

Пожар в больнице начался утром 12 мая в помещении на шестом этаже, очаг находился в реанимации “красной зоны”. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. На данный момент пожар локализован.

Больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар, ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, вызванными в том числе коронавирусом.

9 мая произошел пожар в больнице в Москве, где также находились пациенты с COVID-19. Погибла одна женщина. Причиной возгорания экстренные службы назвали аппарат ИВЛ.