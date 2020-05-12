Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

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12.05.2020, 8:45, Новости дня

Главврач Боткинской больницы в Москве и брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин сообщил, что заразился коронавирусом. Он самоизолировался в своем рабочем кабинете и общается с коллегами в режиме видеоконференций. Об этом Шабунин написал на странице больницы в фейсбуке.

“При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным”, – сообщил Шабунин. 

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что Шабунин сдал тест на коронавирус при первых симптомах заболевания. Он оказался положительным, поэтому главврач самоизолировался в своем кабинете.

В комментарии ТАСС главврач Боткинской больницы добавил, что последнее время все его общение с коллегами происходило исключительно в режиме видеоконференций.

В конце марта стало известно, что коронавирусом заразился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, он самоизолировался в своем рабочем кабинете и продолжал работать оттуда. В середине апреля Проценко сообщил, что выздоровел. Больница в Коммунарке в Новой Москве одной из первых в России стала принимать больных с COVID-19.

По данным на 11 мая, в России насчитывается 221 344 заболевших, общее число умерших от COVID-19 достигло 2009 (94 человека за последние сутки).

 



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