 

Звезда шоу «Дом 2» Настя Стецевят получила травму губы во время драки с Никитой Барышевым

12.05.2020, 8:30, Разное

Участница шоу «Дом 2» Настя Стецевят в микроблоге в Instagram пояснила об очередном конфликте с коллегой по проекту Никитой Барышевым. Как оказалось, выяснение отношений закончилось дракой, в ходе которой она получила травму губы.
Раньше Настя Стецевят и Никита Барышев предпочитали ограничиваться только оскорблениями и унижениями. Однако их конфликт перерос в нешуточную драку. О происшествии пояснил Барышев. Он в микроблоге в Instagram опубликовал снимок избитого лица и высказался относительно ситуации.

«Разбитая губа, распухший нос от удара, голова очень болит. Никогда такого не чувствовал. И это все провокация со стороны Насти. Грош цена тебе и твоим словам. Я считал тебя родной, а твоя прерогатива — добивать. Никогда не прощу», — рассказал поклонникам молодой человек.

Участница телепроекта также продемонстрировала подписчикам разбитую губу. Она не стала вдаваться в подробности, а только показала травму, полученную в конфликте с Барышевым. Другие участники «ДОМа-2» считают, что Стецевят не умеет выбирать друзей, по этой причине у неё часто возникают конфликты с людьми.

Стоит отметить, что владелица магазина пришла на шоу год назад. Она часто принимает участие в различных телешоу. У Насти Стецевят также имеется личный блог. На неё подписано большее 400 тысяч человек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / «Люди с ограниченными возможностями»: Светлаков призвал жителей Урала соблюдать карантин

25.04 / Российские военные получат носимые тепловизоры «Сыч» для разведки

25.04 / Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

31.03 / Мнение: Валюты не будет

20.04 / Доктор Комаровский назвал одну из основных причин развития онкологии при дезинфекции помещения

30.04 / Мнение: Всеукраинская школа онлайн

09.05 / Впечатляющее зрелище: в Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

21.04 / Под Петербургом школьница погибла в ванной от удара током

22.04 / Экс-муж Лолиты Милявской написал на нее заявление в полицию

06.05 / “Он этого не заслуживает”: отказавшаяся от детей Варнава бросила жениха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска