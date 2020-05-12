Звезда шоу «Дом 2» Настя Стецевят получила травму губы во время драки с Никитой Барышевым

12.05.2020, 8:30, Разное

Участница шоу «Дом 2» Настя Стецевят в микроблоге в Instagram пояснила об очередном конфликте с коллегой по проекту Никитой Барышевым. Как оказалось, выяснение отношений закончилось дракой, в ходе которой она получила травму губы.

Раньше Настя Стецевят и Никита Барышев предпочитали ограничиваться только оскорблениями и унижениями. Однако их конфликт перерос в нешуточную драку. О происшествии пояснил Барышев. Он в микроблоге в Instagram опубликовал снимок избитого лица и высказался относительно ситуации.

«Разбитая губа, распухший нос от удара, голова очень болит. Никогда такого не чувствовал. И это все провокация со стороны Насти. Грош цена тебе и твоим словам. Я считал тебя родной, а твоя прерогатива — добивать. Никогда не прощу», — рассказал поклонникам молодой человек.

Участница телепроекта также продемонстрировала подписчикам разбитую губу. Она не стала вдаваться в подробности, а только показала травму, полученную в конфликте с Барышевым. Другие участники «ДОМа-2» считают, что Стецевят не умеет выбирать друзей, по этой причине у неё часто возникают конфликты с людьми.

Стоит отметить, что владелица магазина пришла на шоу год назад. Она часто принимает участие в различных телешоу. У Насти Стецевят также имеется личный блог. На неё подписано большее 400 тысяч человек.