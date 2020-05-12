 

“Как игра в карты”: доктор Мясников сделал неожиданное заявление о коронавирусе

12.05.2020, 8:25, Разное

Медик констатировал тот факт, что кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом остается здоровым, а кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает. У некоторых симптомы проявляются только кашлем, а кто-то лежит пластом. “Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер”, – цитирует Мясникова РИА ФАН.

Обратил он внимание и на географические особенности распространения пандемии коронавируса в мире. По словам телеведущего, страны бывшего СССР инфекция щадит. В США “пылают” центр и север, а “штат пенсионеров” Флорида относительно благополучна. Доктор Мясников указал, что после детального изучения статистики по коронавирусу в мире создается впечатление, будто люди не знают чего-то очень важного, что могло бы объяснить “поведение” уханьской заразы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Май 2020 в 11:50 PDT

Медик отметил, что разгадать эту тайну надо как можно скорее, поскольку на кону стоят сотни тысяч жизней, сообщает “Экспресс газета”. При этом непонятно, в чем принцип “поведения” вируса. “Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть”, – задался вопросами телеведущий.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается тяжелой. Россия вошла в тройку стран-лидеров по общему числу инфицированных.



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