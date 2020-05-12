 

Ученые: Продолжительность сна и зона комфорта имеют связь

12.05.2020, 8:17, Разное

Ученым удалось обнаружить связь между зоной комфорта и продолжительностью сна. Оказалось, что в стрессовых ситуациях продолжительность физиологического состояния заметно увеличивается, в этом специалисты убедились, проведя эксперименты с плодовыми мухами.
По словам экспертов, сон у этих насекомых и человека имеет множество общих черт, поэтому мух решили поместить в дискомфортные условия, чтобы лучше изучить их навыки. В исследованиях насекомых лишали возможности полета. В первой группе находились мухи, которые с самого рождения не могли летать, во вторую поместили особей, лишенных этой возможности практически сразу после рождения, а в третью категорию попали взрослые мухи, которым обрезали крылья.

Оказалось, что отсутствие способности летать заставило насекомых приспосабливаться к новым условиям жизни. Так, произошло изменение продолжительности сна — она увеличилась. Ученые полагают, что мозгу необходимо потратить намного больше времени на сон, чтобы привыкнуть к новым жизненным обстоятельствам, при этом данное явление применимо к людям, пишет информационный ресурс «Инфореактор».



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