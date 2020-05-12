Кремлевский врач назвала полезные при эпидемии продукты

12.05.2020, 8:16, Новости дня

Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, сообщила врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета – это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь», – передает РИА «Новости» слова Шарошкиной.

«Зелень – укроп, петрушка, лук – это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры», – добавила она.

Шарошкина также рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи, а зелень замачивать на 15 минут в воде перед употреблением.