 

Кремлевский врач назвала полезные при эпидемии продукты

12.05.2020, 8:16, Новости дня

Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, сообщила врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета – это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь», – передает РИА «Новости» слова Шарошкиной.

«Зелень – укроп, петрушка, лук – это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры», – добавила она.

Шарошкина также рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи, а зелень замачивать на 15 минут в воде перед употреблением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Для проверки электронных пропусков в Москве разработали специальное приложение

15.04 / Кремль не стал связывать случаи халатности медиков с оценкой работы губернаторов

11.04 / Украинский бизнесмен с друзьями пытался попасть на отдых в Канны, предлагал взятку полиции

09.05 / Заказчик убийства Старовойтовой не установлен, дело выделено в отдельное производство

30.03 / Зеленский о коронавирусе в Украине: Есть три сценария, двух наша медицинская система не выдержит

11.05 / Заразившийся коронавирусом владелец “Спартака” Федун идет на поправку

14.04 / Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

06.05 / Объяснено возникновение озоновой дыры над Арктикой

02.05 / За сутки в Украине госпитализировали 117 заболевших COVID-19

13.04 / Путин сыграл ключевую роль в сделке стран ОПЕК+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска