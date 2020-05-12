Мнение: Донеси на соседа

12.05.2020, 8:14, Разное

Читатель, у которого есть родственники в США, сообщает, что в штате Иллинойс в Лэйк-Каунти открылся профильный сайт для доноса на соседей нарушающих ограничительные меры против коронавируса.

Сам сайт вот тут https://www.frontlinepss.com/lakeilreport?fbclid=IwAR0LTPvEaopeUyXqctwbGeZ9G7FZgERFKtqfRsiCUe0jXbUIwVnm8DojSvM

Жителям предлагается сообщать о подозрениях в нарушении Приказа о чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией в штате Иллинойс.

Инициатива осуществляется скоординированными усилиями офиса шерифа, полиции штата, министерства здравоохранения и Государственной прокуратуры.

За написание ложных доносов грозят правовыми последствиями.

В случае подтверждения информации от доносчиков, она послужит основанием для действий против нарушителей, которые предпримут соответствующие инстанции, в которые с сайта поступает информация от доносчиков.

Как видим, для того, чтобы организовано писать доносы, товарищ Сталин совсем не нужен. И даже советская власть не нужна.