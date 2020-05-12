Мнение: Донеси на соседа
12.05.2020, 8:14, Разное
Читатель, у которого есть родственники в США, сообщает, что в штате Иллинойс в Лэйк-Каунти открылся профильный сайт для доноса на соседей нарушающих ограничительные меры против коронавируса.
Сам сайт вот тут https://www.frontlinepss.com/lakeilreport?fbclid=IwAR0LTPvEaopeUyXqctwbGeZ9G7FZgERFKtqfRsiCUe0jXbUIwVnm8DojSvM
Жителям предлагается сообщать о подозрениях в нарушении Приказа о чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией в штате Иллинойс.
Инициатива осуществляется скоординированными усилиями офиса шерифа, полиции штата, министерства здравоохранения и Государственной прокуратуры.
За написание ложных доносов грозят правовыми последствиями.
В случае подтверждения информации от доносчиков, она послужит основанием для действий против нарушителей, которые предпримут соответствующие инстанции, в которые с сайта поступает информация от доносчиков.
Как видим, для того, чтобы организовано писать доносы, товарищ Сталин совсем не нужен. И даже советская власть не нужна.
Источник: Colonel Cassad
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