Xiaomi использует систему жидкостного охлаждения в новом смартфоне Poco F2 Pro

12.05.2020, 8:09, Разное

Xiaomi скоро презентует смартфон Poco F2 Pro. В компании сообщают об усовершенствованной системе жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0, которую получит гаджет.

Poco F2 Pro станет измененной версией Xiaomi Redmi K30, представленного ранее в КНР. Устройство оснастят «системой охлаждения нового поколения». В Redmi K30 Pro применили графен, однако, скорее всего, в новом Poco F2 будет присутствовать тепловая трубка, в которой находится охлаждающаяся жидкость. На официальной презентации гаджета, запланированной на 12 мая, станет известно больше о реализации новой системы отвода тепла.

По предварительным данным, устройство будет оснащено флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 865, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. Стоимость гаджета начинается с 649 евро.