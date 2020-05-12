 

Власти Уханя распорядились протестировать на COVID-19 все население города

12.05.2020, 8:06, Новости дня

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.

По данным издания «Пэнпай», оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой.

«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Сообщается, что тестирование необходимо завершить в течение 10 дней.

Ранее в Ухане подтвердили новый случай коронавируса после длительного отсутствия новых пациентов. 

Напомним, в ВОЗ заявили об отсутствии доказательств старта распространения COVID с рынка в Ухане.



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