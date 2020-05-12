Ученые заявили о сильнейшем подъеме уровня мирового океана

12.05.2020, 8:06, Новости дня

Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснила, что подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее, пишет журнал Climate and Atmospheric Science.

Более ста ведущих авторов научных изданий по их просьбе оценили повышение уровня Мирового океана. Также исследователи провели анализ свыше тысячи статей на эту тему.

При самом худшем и ожидаемом многими сценарии уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия, а еще через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной, передает РИА «Новости».

Ученые считают, что в результате таяния ледников Арктики и Гренландии уровень Мирового океана значительно вырастет. Замедлить этот процесс способно снижение выбросов парниковых газов.

Ранее ученые открыли 20-метровый подъем Мирового океана в истории Земли.