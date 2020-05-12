«Дети, кухня, работа» — изоляция только усилила неравенство полов во Франции

12.05.2020, 8:05, Новости дня

Вопреки прогнозам, вынужденное нахождение дома обоих супругов не способствовало более справедливому распределению домашних обязанностей между ними, пишет Le Monde. Как отмечает издание, теперь женщины вынуждены разрываться между работой, кухней и воспитанием детей, а мужчины по-прежнему не принимают участия в семейных делах.



Reuters

Вместо того, чтобы способствовать более справедливому распределению обязанностей между мужчинами и женщинами, кризис, связанный с пандемией, только усилил гендерное неравенство дома и на работе, пишет Le Monde.

Когда после введения режима изоляции её супруг инженер оказался временно без работы, Сесиль надеялась, что он будет помогать ей по дому. «Поскольку теперь мы оба работаем удалённо, он делает немного больше, — рассказывает мать двух младших школьников. — Но основные вещи по-прежнему на мне: покупки, еда, домашние задания, сад, учителя, тревоги родственников». Как отмечает газета, с течением времени в паре нарастает недопонимание, и Сесиль всё чаще чувствует, что партнёр недооценивает тяжесть груза, который лёг на её плечи. «Я жертвую своей карьерой, своим временем. И падаю от усталости, пока он смотрит сериалы», — признаётся женщина.

«Если мы надеялись, что вынужденные оставаться дома мужчины осознают всю тяжесть домашних обязанностей и согласятся больше брать их на себя, первые исследования этой темы, похоже, свидетельствуют, что этого осознания не произошло», — отмечает философ и феминистка Камилла Фруадво-Меттри.

По данным Европейского института гендерного равенства (ЕИГР), в 2019 году 87,4% француженок с детьми посвящали как минимум час в день уборке и приготовлению еды против 25,5% мужчин с детьми. И по опасениям Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованным в недавнем докладе, кризис грозит увеличить этот разрыв.

Как подчёркивает газета, в особо уязвимом положении находятся одинокие матери, которые во Франции составляют 83% всех одиноких родителей. За последние недели 430 тыс. семей с одним родителем вынуждены были просить приостановки работы ради присмотра за ребёнком из-за закрытия школ. Для этих матерей возобновление работы станет ещё более сложным из-за «хаотичного» возвращения школ к занятиям.

По словам издания, прекращение работы школ также способствовало росту гендерного неравенства во всех социальных стратах. По данным ЕИГР, в семьях, где у родителей нет высшего образования 43,4% женщин посвящают как минимум час в день уходу за ребёнку, против 25,6% мужчин. В высокоообразованных семьях это соотношение составляет 51,8% против 28,7%.

«Подъём, школа, обед, школа, полдник, игры: по сути, я начинаю работать только в 9 вечера и заканчиваю в час ночи», — рассказывает глава марсельского пиар-агентства и мать троих детей Шарлотта. Она признаётся, что её супруг помогает больше, чем раньше, однако этого недостаточно, чтобы сократить выросшее вдвое количество дел. При этом, как замечают исследователи из университета Клермон-Овернь Гюго Шампо и Франческа Марчетта, мужчины, который начали в период изоляции больше помогать жёнам, предпочитают походы за покупками, которые позволяют им выйти из дома.

Несколько месяцев назад преподаватель истории из Сен-Сен-Дени создала аккаунт в Instagram, посвящённый ментальной нагрузке. После начала пандемии на неё обрушились признания матерей, измученных необходимостью «жонглировать домашними заданиями, приготовлением еды и конференциями в Zoom».

Как поясняет Le Monde, в представлении большинства, приготовление еды и домашние дела соотносятся с качествами, предположительно присущими женщинам. Сами женщины часто думают так же, и это порой мешает им попросить о помощи партнёра и «освободиться от мифа о суперженщине, способной владеть ситуацией на всех фронтах, не моргнув глазом».

С этой точки зрения удалённая работа играет двойственную роль, замечает издание. По словам социолога Кристин Кастелан-Менье, она «одновременно является рычагом и ограничителем для равенства полов в профессиональной сфере». Если некоторым женщинам работа на дому дарит «ценные минуты», сэкономленные на поездках в офис и общении с коллегами «у кофейного автомата», которые можно посвятить детям или заботе о себе, других она загоняет в ловушку. «Мой работодатель требует от меня больше, но когда нужно оторваться от компьютера, чтобы заняться нашими дочерями, мой муж не шевелится под предлогом того, что я «более эффективна». В результате у меня появляется чувство, что я всё делаю наполовину, и я часто виню себя», — признаётся Наташа, пиар-менеджер из Парижа.

Как показывают работы немецкого социолога Ивонн Лотт, вопреки сложившимся представлениям, удалённая работа и гибкий график только укрепляют классическое разделение обязанностей в паре. «Мужчины в большинстве случаев используют эту гибкость для того, чтобы работать больше, а женщины пользуются ей, чтобы лучше совмещать личное и профессиональное», — поясняет специалист ЕИГР Бландин Моллар.

По мнению исследователей, не последнюю роль в проблеме играет финансовый вопрос: поскольку в большинстве пар доход мужчины выше, выбор часто делается в пользу сохранения его работы, а женщина сокращает свою профессиональную активность ради заботы о детях и доме.