Business Insider – РФ «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике, начав свои учения

12.05.2020, 8:05, Новости дня

Сразу после того, как корабли США и Британии зашли в Баренцево море в рамках проводившихся ими 7-дневных учений, Москва провела свои собственные военно-морские манёвры в регионе, пишет Business Insider. Таким образом, как указывает издание, РФ «устроила проводы» боевым судам НАТО.



Reuters

Когда корабли ВМС США завершали учения в Арктике, Москва, как пишет Business Insider, «устроила им проводы», организовав свои собственные манёвры.

Военно-морские силы Америки и Британии закончили семидневные учения в регионе в пятницу. Именно тогда они покинули Баренцево море, завершив таким образом первый с середины 1980-х годов проход американских надводных кораблей.

Ударная группа кораблей, состоявшая, среди прочего, из американских эсминцев USS Donald Cook, USS Porter, USS Roosevelt и британского фрегата HMS Kent, вошла в Баренцево море 4 мая. Учения проходили при поддержке патрульного самолёта P-8A Poseidon и разведывательного самолёта RC-135.

ВМС США заявили, что 1 мая уведомили российское Министерство обороны об учениях в Баренцевом регионе, чтобы «избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию».

А 4 мая силы ВМС США в Европе заявили, что боевые корабли прибыли в Баренцево море, что «отстаивать свободу навигации и продемонстрировать бесшовную сплочённость между союзниками».

Россия 4 мая, в свою очередь заявила, что её Северный флот начал следить за деятельностью кораблей США и Британии. А после захода американских и британских судов зашли в Баренцево море Москва объявила о своих собственных военно-морских учениях, которые, по всей видимости, включали в себя огневую подготовку с боевой стрельбой.

В частности, Минобороны РФ сообщило о том, что 6 мая три противолодочных корабля отплыли из города Полярный для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море. Среди прочего, эти манёвры предусматривали учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Арктика — это регион, который на фоне напряжённых отношений с Россией вновь привлёк к себе внимание НАТО, отмечается в статье. Как поясняет издание, ВМС США и их партнёры провели учения в регионе, чтобы на своём опыте понять, с какими вызовами они могут здесь столкнуться в ходе военно-морских операций.

Как напоминает Business Insider, у РФ самое большое побережье Северного Ледовитого океана, а деятельность страны в арктическом регионе приносит ей приблизительно четверть национального ВВП.