У Зеленского готов план Б по Донбассу, Ткаченко может возглавить Минкультуры. Главное из Telegram-каналов

12.05.2020, 7:54, Новости дня

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У Зеленского готов план Б по Донбассу

“Легитимный” утверждает, что у украинской делегации в трехсторонней контактной группе “уже готов план Б по донбасскому кейсу”.

“План Б заключается в том, что если кейс с расширением контактной группы будет сорван, то украинская сторона обвинит Россию в блокировке мирного процесса”, – пишет паблик.

Источники канала в Офисе президента Украины заявляют, что “переговоры по расширению контактной группы [между Украиной, Германией, Францией и Россией] идут оживленно”

“Если расширение контактной группы в Минске до международного уровня все-таки состоится (по всей видимости, речь идет о расширении количества участников – контактная группа и сейчас заседает в международном формате: в ее работе участвует Украина, Россия и представители ОБСЕ. – “ГОРДОН”), то по задумке главы Офиса президента Украины [Андрея Ермака], группа переселенцев, которых включат в ТКГ, должны будут первыми поехать в [ОРДЛО] для диалога”, – утверждает анонимный паблик.

С июня границу Украины откроют для иностранцев?

Другой источник “Легетимного” сообщает, что границы Украины для иностранных граждан Украины могут быть открыты с июня. “Такие алгоритмы сейчас обсуждают в Офисе президента”, – пишет паблик.

Ткаченко может стать министром культуры?

Бывший гендиректор телеканала “1+1”, действующий нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко может стать новым министром культуры, пишет “Легитимный”.

“Сейчас идут переговоры о назначении Александра Ткаченко на должность министра культуры. Он расценивается как наиболее подходящая кандидатура. Подтверждает этот факт и то, что его стали привлекать к мероприятиям, связанным с [культурной] сферой”, – утверждают авторы анонимного Telegram-канала.