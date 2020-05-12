За сутки боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по силам ООС

12.05.2020, 7:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Авдеевки, Красногоровки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” обстрелы зафиксированы у Крымского и Пивденного.

“Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою огневую активность”, – говорится в сообщении штаба.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов. Потерь с украинской стороны нет.

Случаи коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.