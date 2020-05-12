Более 286 тыс. человек стали жертвами коронавируса по всему миру

12.05.2020, 7:54, Новости дня

По состоянию на утро 12 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 177 504 человека (+74,6 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 286 330 человек (+3,6 тыс. за сутки), выздоровело 1 456 209 человек (+45 тыс. за сутки).

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 347 881, умерло 80 682, излечилось 232 733 человека.

В Испании заболели 227 436, умерли 26 744, выздоровели 137 139 человек.

Великобритания находится на третьем месте по заболеваемости – там заболели 220 449 человек, 32 141 умер.

Далее следует Россия – там инфицированы 221 344, умерли 2 009 человек.

В Италии заразилось 219 814 человек, умерло 30 739, во Франции – соответственно 177 547 и 26 646 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.