 

Биолог Анча Баранова рассказала о людях с крепким иммунитетом к COVID-19

12.05.2020, 7:53, Разное

Эксперт Анча Баранова из Школы биологии при Университете Мейсона в США пояснила о людях, у которых имеется крепкий иммунитет к COVID-19. Согласно утверждению учёного, приблизительно 8% переболевшим коронавирусом в тяжелой форме больше болезнь не страшна.
Учёные провели исследование и выяснили, что большинство людей, которые жаловались на кашель и повышенную температуру, не сформировали антитела к COVID-19. В соответствии с этим, бороться с заболеванием им помог интерферон, выработавшийся организмом в ответ на инфекцию. Повторно могут инфицироваться 40% таких пациентов. «У нас имеются «супер-люди» с очень крепким иммунным ответом. Кровь, которую у них взяли, обладает большим количеством антител. Ее можно использовать в качестве лекарственного препарата для других больных. Лечение конвалесцентной плазмой демонстрирует хорошую эффективность», – пояснила учёный.

Согласно утверждению профессора, индивидуальные особенности организма показывают разный ответ на одну и ту же инфекцию. Например, специалисты из Китая сообщили, пациенты пожилого возраста, которые с трудом вернулись к жизни без использования аппарата ИВЛ являются обладателями самого крепкого иммунитета, передают «РИА Новости».



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