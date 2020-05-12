При пожаре в больнице Петербурга погибли пять человек

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12.05.2020, 7:48, Новости дня

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщил представитель экстренных служб.

«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, обстоятельства пожара и гибели людей выясняются.

По словам источника, пожар удалось локализовать на площади 10 кв. метров. Эвакуированы 150 человек.

В экстренных службах города сообщили также, что предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких или его неисправность, передает ТАСС.

Напомним, пожар начался вечером в субботу в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб. Спасатели ликвидировали возгорание в 21.05.



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